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    Eski ABD Savunma Bakanı: Trump, Meksika'ya füze atmayı önerdi

    Eski ABD Savunma Bakanı Mark Thomas Esper, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Meksika'ya füze atılması için iki kez öneri sunulduğunu söyledi.
    • 07.05.2022 - 04:47
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    Eski ABD Savunma Bakanı: Trump, Meksika'ya füze atmayı önerdi

    Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika'ya füze atılması için iki kez öneri sunduğu söylendi.

    Bu iddianın sahibi olan eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Kutsal Yemin” (A Sacred Oath) adlı kitabında Trump ile birlikte çalıştıkları dönemi anlattı.

    "Meksika'ya füze atmayı önerdi"

    Trump'ın, Meksikalı yetkilileri ülkenin kontrolünü sağlayamamakla suçladığını, uyuşturucu laboratuvarlarını yok etmek için ise kendisine iki kez Meksika'ya füze atmayı önerdiğini iddia etti.

    Esper, her defasında bu öneriye karşı çıktığını ancak Trump'ın "Birkaç Patriot füzesi ateşler, laboratuvarları havaya uçurabiliriz. Soran olursa da saldırıyı ABD'nin yapmadığını açıklarız" sözleriyle ısrar ettiğini belirtti.

    Eski ABD Savunma Bakanı: Trump, Meksika ya füze atmayı önerdi #1

    "Kendi çıkarını düşünen biri"

    Kitapta 2020 yılının yaz aylarında özellikle ülkenin güney sınırındaki uyuşturucu trafiğinden rahatsız olan Trump’ın kendisine iki kez bu teklifte bulunduğunu açıklayan Mark Esper, ilk duyduğunda Trump’ın şaka yaptığını düşündüğünü ancak yüzüne bakınca ifadesinden ciddi olduğunu anladığını söyledi.

    İHA'nın haberine göre, eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Trump döneminde yaptığı çalışmaları ve sırları Amerikan halkına anlatmak için yazdığı yeni kitabında Trump"kendi çıkarlarını düşünen ve kamu hizmeti pozisyonunda bulunmaması gereken ilkesiz biri" olarak tanımlıyor.

    Eski ABD Savunma Bakanı: Trump, Meksika ya füze atmayı önerdi #2


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