Eski ABD'li diplomat, Küba casusu çıktı ABD’nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha, 40 yıldan daha uzun bir süre Küba için casusluk yaptığını itiraf etti.

İHA

ABD’nin eski Bolivya Büyükelçisi Victor Manuel Rocha, 1981 yılından itibaren ABD Dışişleri Bakanlığı’nda görevde bulunduğu süre boyunca Küba’ya bilgi sızdırmakla yargılanıyordu.

Suçsuz olduğunu iddia eden 73 yaşındaki eski büyükelçi, dün Miami’de görülen davada ifadesini değiştirdi.

Dün yapılan duruşmada gizli belgelerin nasıl ele alınacağının görüşülmesi beklenirken Rocha, ilk ifadesini değiştirerek suçunu itiraf etti.

Küba için casusluk yaptığını kabul etti

Rocha, 40 yıldan daha uzun bir süre Küba için casusluk yaptığını kabul etti.

Yabancı ülkelere casusluk yapmak, para transferi sahtekarlığında bulunmak ve ABD pasaportu almak için yanlış beyan vermekle suçlanan Rocha’nın cezası, 12 Nisan’da görülecek duruşmada belli olacak.

Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen gizli belgelerde Rocha’nın on yıllardır Küba’ya casusluk yaptığını itiraf ettiği, Küba’nın eski Devlet Başkanı Fidel Castro için “komutan”, ABD için ise “düşman” kelimelerini kullandığı kaydedildi.

"Havana'daki bir arkadaşınızdan haber getirdim"

Gizli belgelerde 2022 yılının Kasım ayında bir FBI ajanının, Küba İstihbarat Servisi’nde görevli olduğunu iddia ederek “Havana’daki bir arkadaşınızdan haber getirdim.” diyerek Rocha ile iletişime geçtiği ifade ediliyor.

Belgelerde; Rocha'nın, FBI ajanıyla “görülmeyeceğini" düşünerek bir alışveriş merkezinin yemek katında da olmak üzere birkaç kez görüşmeyi kabul ettiği bilgileri yer alıyor.

Eski Büyükelçi Rocha’nın gizli görevdeki FBI ajanı ile gerçekleştirdiği üç görüşmede Küba’ya casusluk yaptığına dair bilgiler verdiği kaydedilirken, Küba ve kendisinden söz ederken “biz” dediği ifade ediliyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)