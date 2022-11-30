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    Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin öldü

    Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla tanınan eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin, 96 yaşında öldü. Ciang, devlet başkanlığı görevini 1993-2003 yılları arasında yürüttü.
    • 30.11.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 12:37
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    Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin öldü

    Çin’in 5’inci devlet başkanı olan Ciang Zımin, 96 yaşında hayatını kaybetti.

    Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nden yapılan açıklamada, Ciang'ın, lösemi ve çoklu organ yetmezliğinden tedavi gördüğü Şanghay'da öğle saatlerinde öldüğü bildirildi.

    1926 doğumlu olan Ciang, 1989-2002 yılları arasında Çin Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

    Ekonomik büyümeye katkılar sundu

    Ciang, devlet başkanlığı görevini ise 1993-2003 yılları arasında yürüttü.

    Ciang Zımin, Çin'in ekonomik büyümesine katkılarıyla biliniyor.

    1997 yılında Hong Kong'un barışçıl yollarla teslim alınmasına öncelik sağlayan Ciang, 1999 yılında ise ülkedeki bir mezhebe baskı yaptığı için eleştirildi.

    Eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zımin öldü #1

    Dışa açılma ve reform politikasını uyguladı

    Pekin'de 1989'da Tienanmın Meydanı'ndaki protestoların kanlı şekilde bastırılmasının ardından iktidara gelen Ciang, kendisinden önceki Çin lideri Dıng Şiaoping'in dışa açılma ve reform politikasının uygulayıcısı oldu.

    Sivil bürokrasiyi iktidara taşıdı

    Ülkede 1990’larda liderliği üstlenen Ciang, o güne dek devrimin ilk kuşağından askeri ve siyasi figürlerin oluşturduğu ÇKP yönetimine kurumsal bir yapı getirdi ve sivil bürokrasiyi iktidara taşıdı.

    Ciang, “Üç Temsil” adını verdiği teorisiyle ÇKP’nin işçi sınıfını temsil ettiği görüşünü revize ederek, “partinin, Çin’deki gelişen üretici güçleri, gelişen kültürü ve Çin halkının çoğunluğunun çıkarlarını temsil ettiği” anlayışını getirdi.


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