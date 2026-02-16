Eski Enerji Bakanı, Ukrayna'dan kaçarken yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eski Ukrayna Enerji Bakanı Herman Halushchenko'nun Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu tarafından ülkeyi terk etmek üzere bindiği trende gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, "Dedektifler, Midas davasıyla bağlantılı olarak eski enerji bakanını devlet sınırını geçerken gözaltına aldı" ifadelerini kullanarak ön soruşturma işlemlerinin devam ettiğini, soruşturmanın yasalar ve mahkeme kararlarına uygun olarak yürütüldüğünü vurguladı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu, geçtiğimiz sene 10 Kasım'da enerji sektöründeki yolsuzluğu ortaya çıkarmak için özel bir operasyon başlattığını duyurmuş, soruşturma kamu sektöründeki stratejik işletmelerde yolsuzluk yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Halushchenko, ortaya çıkan yolsuzlukta adının geçmesi üzerine geçtiğimiz sene görevden alınmış, halefi Svitlana Hrynchuk da söz konusu yolsuzlukta adının geçmesinin ardından istifa etmişti.