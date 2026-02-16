İran'da bir araca silahlı saldırı: 2 işçi öldü

- İran'ın Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.
- Saldırıda 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
- Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İran basınındaki haberlere göre, Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
2 İŞÇİ CAN VERDİ
Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Zahidan Emniyet Müdürü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.