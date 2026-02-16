Abone ol: Google News

İran'da bir araca silahlı saldırı: 2 işçi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 16.02.2026 03:10
İran'da bir araca silahlı saldırı: 2 işçi öldü
  • İran'ın Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca silahlı saldırı düzenlendi.
  • Saldırıda 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı.
  • Saldırganların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İran basınındaki haberlere göre, Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

2 İŞÇİ CAN VERDİ

Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Zahidan Emniyet Müdürü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Dünya Haberleri