Eski Güney Kore Devlet Başkanı hakkında karar: 104 vatandaşa tazminat ödeyecek

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle 2’nci kez tutuklanmasının yankıları sürerken, Yeol hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

104 vatandaş, sıkıyönetim uygulaması nedeniyle yaşadıkları stresi gerekçe göstererek Yoon’a manevi tazminat davası açtı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, davada kararını verdi.

104 VATANDAŞA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Davacıları haklı bulan mahkeme, Yoon’un 104 vatandaşın her birine talep ettikleri tazminat miktarı olan 100 bin won (yaklaşık 2 bin 950 lira) ödemesine hükmetti.

Karar, bir mahkemenin sıkıyönetim nedeniyle halkın uğradığı zararı ve halkın tazminat talebini resmi olarak tanıdığı ilk karar olarak kayıtlara geçti.

NE OLMUŞTU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'ta "muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu" iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu nedenle Ulusal Meclis Yoon hakkında azil süreci başlatmıştı.

Yetkileri askıya alınan ve 52 gün süreyle tutuklu kalan Yoon, yaptığı tutukluluğa itiraz başvurusunun kabul edilmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi’nin Ulusal Meclis’in aldığı azil kararını onaylamasıyla resmen görevden alınan Yoon hakkında "ayaklanma" suçlaması ile ceza davası açılmıştı.

Suçlamaları reddeden Yoon, sıkıyönetim ilanının başkanlık yetkilerinin meşru kullanımı olduğunu savunarak, "Sıkıyönetim uygulamasının bir darbe olmadığını" iddia etmişti.

YEOL, İKİNCİ KEZ TUTUKLANMIŞTI

Son olarak Seul Merkez Bölge Mahkemesi, özel savcı Cho Eun-suk'un talebi üzerine Yoon hakkında yeni bir tutuklama kararı çıkarmıştı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, savcılığın tutuklama talebinin Yoon’un delilleri karartabileceği şüphesi nedeniyle kabul edildiği belirtilirken, Yoon’un görevi engelleme, başkanlık yetkisini kötüye kullanma ve resmi belgelerde sahtecilik gibi ek suçlamalarla karşı karşıya olduğu belirtilmişti.

Gelişmenin ardından Yoon, 2’nci kez tutuklanmıştı.