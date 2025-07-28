Eski İsrail Başbakanı Bennet, mevcut hükümetin değişmesi gerektiğini söyledi

İsrail'de iç çatırdamalar baş gösteriyor.

Eski İsrail Başbakanı Neftali Bennet, X platformundan İsrail'de yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret için gittiği Washington’dan paylaşım yapan Bennet, "Burada, Hamas ve Birleşmiş Milletlerin yönlendirdiği aç bırakma kampanyasına, sahte görüntülere ve İsrail'e karşı yürütülen yalanlara karşı mücadele ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BAKANLAR APTALCA AÇIKLAMALAR YAPIYOR"

Bennett, "İsrail hükümetinin 7 Ekim'de olduğu gibi, bugün de siyasi ve medya cephesinde tamamen çökmüş durumda olduğunu" belirtti.

Netanyahu hükümetindeki yetkilileri de hedef alan Bennett, "Bakanlar, ‘Gazze’yi yok edeceğiz’ ve ‘Gazze’ye nükleer bomba’ şeklinde siyasi kazanç uğruna sarf ettikleri aptalca açıklamalarla İsrail'e büyük zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"HÜKÜMETİ EN KISA SÜREDE DEĞİŞTİRMELİYİZ"

"Sanki zaman sonsuzmuş gibi savaşın uzatılması, bize ciddi zararlar veriyor." ifadesini kullanan Bennett, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: