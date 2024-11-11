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AA

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 7. Paris Barış Forumu'nda "İsrail-Filistin: 2 devlet için bir plan ve barış için bir plan" başlıklı oturum yapıldı.

Oturumda konuşan Olmert, 2008'de teklif ettiği iki devletli çözümün Orta Doğu'yu ve bu bölgedeki milyonlarca insanın hayatını tamamen değiştirmiş olabileceğini savundu.

"GAZZE'Yİ YOK ETTİK"

Olmert, "7 Ekim olayları unutulmaz ve affedilemez ve onu tetikleyen koşullar göz önüne alındığında savaş kaçınılmazdı. Bunu çok daha önce de söyledim, bence savaş durmalıydı." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın askeri kapasitesini yok ettik." diyen Olmert, Gazze'de masum Filistinli sivillerin de öldüğünü belirtti.

Olmert, "Gazze'yi yok ettik. Terörist olmayan, teröre katkı sağlamayan Gazze'deki 2 milyon vatandaşın hayatı üzerindeki etkisi korkunç." diye konuştu.

"GAZZE'DEN ÇEKİLMELİYİZ"

Olmert, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması, esirleri kurtarması ve İsrail'de hapishanelerdeki Filistinli tutsakları serbest bırakması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: