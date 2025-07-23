Eski İsrail Savunma Bakanı Yalon: Gazze'de yaşananlar savaş suçu

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına sadece dünyadan değil ülke içinden de tepkiler gelmeye devam ediyor.

Eski İsrail Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yalon, X hesabından İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, dış istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in ismi açıklanmayan başkan yardımcısına hitaben bir açık mektup yayınladı.

"SAVAŞ SUÇU"

Mektubunda Yalon, "tüm sivillerin ayrım gözetmeden yerinden edilmesi, evlerin sistematik yıkımı ve insanların küçük alanlara toplanarak gönüllü göçe zorlanmasının uluslararası hukuka göre savaş suçu olduğunu" vurguladı.

Yalon, "Halkı gönüllü göçe zorlamak amacıyla aç bırakmak da bir savaş suçudur ve ahlaki değerlerimizle çelişir." ifadelerini kullandı.

ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI KONUSUNDAKİ İHMALİ ELEŞTİRDİ

Ayrıca Yalon, yardıma muhtaç sivillerin vurulmasını da "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki ihmali de eleştiren Yalon, Binyamin Netanyahu hükümetinin bu konuda ahlaken suçlu olduğunu belirtti.

"YASA DIŞI EMİRLERE İTAAT ETMEYİN"

Güvenlik yetkililerine seslenen Yalon, "Üzerinde siyah bayrak dalgalanan açıkça yasa dışı emirlere itaat etmeyin." ifadesini kullanarak hükümet değişikliği çağrısında bulundu.