Eski Mossad Direktörü Tamir Pardo: Yahudi olmaktan utanıyorum

Katil İsrail devleti soykırımlarını sürdürüyor...

Gazze'de, Lübnan'da ve İran'da ölüm kusan İsrail ordusu, asker sıkıntısı çekiyor.

NETANYAHU'NUN UYGULAMALARINI ELEŞTİRDİ

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Direktörü olarak görev yapan Pardo, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarını eleştirdi.

"Eski Mossad Direktörü, son dönemde Yahudi terörünün vurduğu Batı Şeria'daki bölgeleri gezdi." ifadesine yer verilen haberde, Pardo'nun "yağma, fiziksel ve cinsel şiddete maruz kalan Filistinli ailelerle görüştüğü" aktarıldı.

"YAHUDİ OLMAKTAN UTANIYORUM"

İşgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerinin Holokost'u hatırlattığına işaret eden Pardo, "Gördüklerim, geçen yüzyılda Yahudilere karşı yapılanları hatırlattı. Utanç duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Yahudi terörü" ifadesini kullanan Pardo, taşlama, kundaklama, arazi gaspı ve silahlı baskınların artık sistematik hale geldiğini söyledi.

5 YIL GÖREV YAPTI

72 yaşındaki Pardo, 2011 yılında Binyamin Netanyahu tarafından Mossad’ın başına getirilmiş, 2016’ya kadar görev yapmıştı.

Pardo daha önce de Batı Şeria’daki çift hukuk sistemini 'apartheid' olarak tanımlamıştı.

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında en az 1154 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi de gözaltına alındı.