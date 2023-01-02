Petrol
86
3.04%
Euro
20.0136
-0.07%
Dolar
18.7271
0.14%
Altın
1.098
0.15%
Borsa
5594
1.53%
Bitcoin
318.110
0.91%
BTXN Coin
6.13
0.65%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C

    Eski Papa Benedict'in ölümü, Vatikan'da yeni yılı gölgede bıraktı

    Vatikan'da, Benedict'in ölüm haberi sonrası 2023'ün ilk anları buruk geçti.
    • 02.01.2023 - 09:44
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Eski Papa Benedict'in ölümü, Vatikan'da yeni yılı gölgede bıraktı

    Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in selefi eski Papa 16. Benedict, 31 Aralık'ta hayatını kaybetti.

    Durumunun ciddi olduğunun açıklamasından kısa bir süre sonra yaşamını yitiren Benedict'in ardından Vatikan'da hüzün hakim.

    Yeni yılın başlangıcı, Benedict'in ölümüyle gölgelendi

    Papa Francis, pazar günü Roma Katolik Kilisesi'nin geleneksel Dünya Barış Günü'nü kutladı. Ancak Vatikan'da yeni yılın başlangıcı, Francis'in selefi Benedict'in ölümüyle gölgede kaldı.

    Üç gün boyunca halka gösterilecek

    Cumartesi günü 95 yaşında hayatını kaybeden Benedict'in naaşı, pazartesi gününden itibaren aynı kilisede üç gün boyunca halka gösterilmek üzere hazırlanırken Francis, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki ayine başkanlık etti.

    Fotoğrafları paylaşıldı

    Bu arada Vatikan, Benedict'in kırmızı ve altın renkli ayin kıyafetleri içinde ve öldüğü manastırın şapelinde yatarken gösterildiği ilk fotoğraflarını yayınladı.

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #1

    Cansız bedeni, bazilikaya taşınacak

    Reuters'ın haberine göre, Benedict'in cansız bedeni, Papa John Paul'un 2005'teki ölümünün ardından yaşananların aksine, özel olarak bazilikaya taşınacak.

    Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Emerit Papa 16. Benedict, yerel saatle 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda öldü." denilmişti.

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #2

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #3

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #4

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #5

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #6

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #7

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #8

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #9

    Eski Papa Benedict in ölümü, Vatikan da yeni yılı gölgede bıraktı #10


    CHP ve SP, yılbaşında ters düştü
    Gündem

    CHP ve SP, yılbaşında ters düştü

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde sakin
    Ekonomi

    Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde sakin

    Görüş Bildir