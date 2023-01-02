Eski Papa Benedict'in ölümü, Vatikan'da yeni yılı gölgede bıraktı

Vatikan'da, Benedict'in ölüm haberi sonrası 2023'ün ilk anları buruk geçti.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in selefi eski Papa 16. Benedict, 31 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Durumunun ciddi olduğunun açıklamasından kısa bir süre sonra yaşamını yitiren Benedict'in ardından Vatikan'da hüzün hakim.

Yeni yılın başlangıcı, Benedict'in ölümüyle gölgelendi

Papa Francis, pazar günü Roma Katolik Kilisesi'nin geleneksel Dünya Barış Günü'nü kutladı. Ancak Vatikan'da yeni yılın başlangıcı, Francis'in selefi Benedict'in ölümüyle gölgede kaldı.

Üç gün boyunca halka gösterilecek

Cumartesi günü 95 yaşında hayatını kaybeden Benedict'in naaşı, pazartesi gününden itibaren aynı kilisede üç gün boyunca halka gösterilmek üzere hazırlanırken Francis, Aziz Petrus Bazilikası'ndaki ayine başkanlık etti.

Fotoğrafları paylaşıldı

Bu arada Vatikan, Benedict'in kırmızı ve altın renkli ayin kıyafetleri içinde ve öldüğü manastırın şapelinde yatarken gösterildiği ilk fotoğraflarını yayınladı.

Cansız bedeni, bazilikaya taşınacak

Reuters'ın haberine göre, Benedict'in cansız bedeni, Papa John Paul'un 2005'teki ölümünün ardından yaşananların aksine, özel olarak bazilikaya taşınacak.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, "Emerit Papa 16. Benedict, yerel saatle 09.34'te Vatikan'daki Mater Ecclesiae Manastırı'nda öldü." denilmişti.