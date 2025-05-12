Eski Papa Francis'in vasiyetinden 'Türkiye' çıktı

ANKA

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis, 21 Nisan günü, sağlık sorunlarına yenik düşerek Vatikan'daki Casa Santa Marta'daki ikametgahında 88 yaşında hayatını kaybetti.

Papa'nın ölümü sonrası Sistina Şapeli'nde yapılan seçimde yeni papa 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Prevost oldu.

Francis'in, bölünmüş Hristiyan dünyasında uzlaşma sağlama çabalarının ilk örneklerinden olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen mayıs ayı sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte ortak bir ayin düzenlemesi beklenen Francis'in ölümü sonrası konsil kutlamalarına yeni papanın gelip gelmeyeceği hala belirsiz.

Vatikan, yeni Papa’nın Mayıs’ın 25’ine kadar olan programını paylaştı ve o tarihe kadar Türkiye ziyareti olmadığı görüldü.

TÜRKİYE'YE DAVET EDİLECEK

ANKA Haber Ajansı'nın Fener Rum Patrikhanesi’ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre; Papa 14. Leo’nun 18 Mayıs’ta yapılacak resmi göreve başlama törenine katılacak olan Patrik Bartholomeos, bu vesileyle onunla ayrıca bir görüşme gerçekleştirip Birinci İznik Konsili’nin yıl dönümü için Papa’yı Türkiye’ye davet edecek.

Papa’nın bu daveti kabul etmesi halinde bir tarih üzerinde anlaşılacak. Bunun, önümüzdeki yaz ya da sonbaharda olabileceği düşünülürken yine mayıs sonunun da halen ihtimal dışı bırakılmadığı belirtiliyor.

İLK YURT DIŞI SEYAHATİ TÜRKİYE OLABİLİR

Ancak bu ziyaretin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Papa’ya resmi davet mektubu göndermesi gerekecek. Böylece Papa’nın ziyareti, bir “devlet ziyareti” statüsünde gerçekleşecek.

Bu nedenle de Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi, ardından İznik’e geçmesi planlanacak.

Türkiye’nin, Papa’nın ilk yurt dışı seyahat rotası olabileceği de belirtiliyor.

Bu ziyaretin gerçekleşmesi halinde Papa 14. Leo, Türkiye’ye gelen 5’inci Papa olacak. Türkiye'ye 2014 yılında giden Papa Francis’in yanı sıra, Papa 6. Paul (1967), Papa 2. Jean Paul (1979) ve Papa 16. Benedikt (2006) de birer ziyarette bulunmuştu.

"SONRAKİ PAPA İZNİK'E MUTLAKA GİTSİN"

Öte yandan, Papa Francis’in, 10 yıl önce Kutsal Topraklar ziyareti sırasında Patrik Bartholomeos’la İznik buluşmasını planladığı belirtildi. Patrikhanenin bazı danışmanları tarafından ortaya atılan bu fikre iki dini lider de sıcak baktı.

Papa Francis’in bu ziyarete ne kadar önem verdiği, yine Patrikhaneye yakın kaynağın ANKA’ya aktardığı bilgiyle ortaya çıktı. Buna göre; Papa, “Hayatta olur muyum o tarihte bilmiyorum, ama ölürsem bu ziyareti mutlaka gerçekleştirmesi için halefime vasiyette bulunuyorum.” ifadelerini kullandı.

İZNİK HRİSTİYANLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

Hristiyanlığın ilk evrensel kilise meclisi olan İznik Konsili 325 yılının Mayıs ayında burada toplandı. Burada kabul edilen itikat formülü, Hristiyanlığın esasını oluşturdu.

1981 yılından beri Türkiye’yi sıklıkla ziyaret eden, Bizans tarihi ve arkeolojisi alanında birçok bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmış olan Emerit Profesör Vincenzo Ruggieri, Birinci İznik Konsili’nin önemini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Roma İmparatoru I. Konstantin'in çağrısıyla farklı kiliselere bağlı birçok episkoposun katılımıyla düzenlenen konsilin toplanmasının ana nedenlerinden birinin kiliselerin farklı tarihlerde Paskalya Yortusunu kutluyor olması olduğunu belirtti.

İmparator Konstantin’in tamamen bu farklılığa karşı durduğunu dile getiren Ruggieri, bir diğer ana meselenin de İskenderiye ruhbanları arasında Hz. İsa'nın kökeni ve “Baba Tanrı” ile olan ilişkisine dair teolojik tartışmalar olduğunu anlattı.

Büyük sorun yaratan bu meselenin çözüldüğünü belirten Ruggieri, İznik’in ayrıca Katolik inancının tanımlandığı yer olduğuna da dikkati çekti.

Konsile 318 episkoposun katıldığı öne sürülse de bu sayının 260-265 arası olduğunu belirten Ruggieri, bunların çoğunun Doğu kiliselerinin temsilcileri olduğu ve Batı’dan az katılım olduğu bilgisini aktardı.

Konsilde, Paskalya’nın her yıl ilkbahar ekinoksundan sonraki ilk dolunayın ardından gelen Pazar günü kutlanması da kararlaştırıldı.

Vincenzo Ruggieri, Papa 14. Leo’nun, resmi ziyaret programlarına başlayacağı zaman tabii ki kendi kararları doğrultusunda Türkiye’ye gidebileceğini ve Francis'in açtığı bu yolu devam ettireceğini düşündüğünü ifade etti.

Papa 14. Leo, seçilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamalarda selefi Francis’e teşekkür ederek, onun izinden gideceğini söylemişti.