Eski Rus general rüşvet almaktan suçlu bulundu

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Eski Rus Silahlı Kuvvetleri İletişim Dairesi Başkanı General Vadim Şamarin, 'rüşvet' skandalı ile gündemde...

Eski Rus general hakkında, rüşvet aldığı gerekçesiyle Başkent Moskova'daki Garnizon Askeri Mahkemesi'nde duruşma görüldü.

duruşmada, Şamarin, rüşvet almaktan suçlu bulundu.

ŞAMARİN HAKKINDA 7 YIL HAPİS CEZASI KARARI

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden Şamarin'e, 7 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme ayrıca, Şamarin'in rütbelerinin alınmasına ve mal varlığına el konulup devletin mülkiyetine geçirilmesine karar verdi.

KARARA İTİRAZ ETMEYECEKLER

Şamarin'in avukatı Vladimir Şelupahin, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, karara itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

Vadim Şamarin'in ise Ukrayna'da savaşan Rus birliklerine katılma talebinde bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU

Eski Rus General Şamarin, Mayıs 2024'te rüşvet aldığı iddiasıyla tutuklanmıştı.

Şamarin'in 2019-2023 yıllarında Rusya Savunma Bakanlığının devlet siparişleri kapsamında bir telefon fabrikasından 36 milyon ruble (yaklaşık 437 bin dolar) rüşvet aldığı belirtiliyor.