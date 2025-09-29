Abone ol: Google News

Eski Şin-Bet Başkanı: Savaşın amacı Netanyahu'yu iktidarda tutmak

Şin-Bet'in eski başkanı Ami Ayalon, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının amacının Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidarda tutmak olduğunu ifade etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 07:16
Eski Şin-Bet Başkanı: Savaşın amacı Netanyahu'yu iktidarda tutmak

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet'in eski başkanı Ami Ayalon, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, "Bu savaşın sadece iki amacı var. Birincisi (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu iktidarda tutmak, diğeri ise aleyhindeki davanın devam etmemesini ve hapse girmemesini sağlamak" dedi.

Almanya'daki siyasi tartışmaları ve Almanya'nın Yahudi soykırımı nedeniyle tarihi yükümlülüğünü anladığını belirten Ayalon, "Almanya'nın öne çıkıp Filistin Devleti'ni tanıdığını söylemesini beklerdim çünkü Filistin Devleti'ni tanımak aslında umut yaratır" diye konuştu.

Ayalon, İsrail halkının yüzde 70'inden fazlasını İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaşın sadece haksız değil, aynı zamanda tamamen gereksiz olduğuna ve ülkenin geleceği için tehlikeli olduğuna inandığını vurguladı.

"ADİL OLMAYAN BİR SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR"

Gazze saldırılarının İsrail'in Yahudi demokratik bir devlet olarak varlığını sürdürme yeteneğini tehlikeye attığına dikkati çeken Ayalon, "İsrail halkının çoğunun anladığı ama siyasi sistemin anlamadığı bir şeyi anlamalıyız. Askeri yollarla hiçbir şeyin başarılamayacağı bir noktaya geldik" ifadesini kullandı.

Ayalon, adil olmayan bir savaşın yürütüldüğünü anlama yeteneğini kaybettiklerini sözlerine ekledi.

Washington Post: Trump'ın Gazze planı Filistin Devleti'ne giden yolu açabilir Washington Post: Trump'ın Gazze planı Filistin Devleti'ne giden yolu açabilir
İsrail Başbakanı Netanyahu: Trump ile Gazze planı üzerinde çalışıyoruz İsrail Başbakanı Netanyahu: Trump ile Gazze planı üzerinde çalışıyoruz
ABD Başkanı Trump: Herkes Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek istiyor ABD Başkanı Trump: Herkes Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek istiyor

Dünya Haberleri