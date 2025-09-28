Donald Trump: Herkes Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek istiyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarda 66 binden fazla Filistinli can verdi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu da belirtiliyor.

TRUMP SAVAŞI SONA ERDİRME PLANI HAKKINDA KONUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Reuters'a verdiği röportajda Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmek üzere hazırlanan 21 maddelik plan hakkında açıklama yaptı.

Trump, söz konusu plana hem İsrail hem de Arap liderlerden 'çok iyi tepkiler' aldığını vurgulayarak herkesin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek istediğini ifade etti.

"İKİ GÜN İÇİNDE ANLAŞMAYI DUYURMAYI UMUYORUM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede söz konusu plana dair bir anlaşmayı sonuçlandırmayı umduğunu aktaran Trump, önümüzdeki iki gün içinde anlaşmayı duyurmayı umduğunu söyledi.

Trump, planın sadece Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmekle kalmayıp Orta Doğu'da daha kapsamlı bir barışın sağlanmasını amaçladığını söyledi.

21 MADDELİK PLAN

İsrail basınının yayınladığı 21 maddelik plana göre Gazze komşularına tehdit oluşturmayan, radikalleşmeden arındırılmış, terörsüz bir bölge olacak, İsrail ve Hamas teklif üzerinde anlaşırsa savaş derhal sona erecek ve İsrail Savunma Kuvvetleri tüm operasyonları durduracak.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kademeli olarak Gazze Şeridi'nden çekileceği belirtilen planda İsrail, anlaşmayı kamuoyuna açıkladıktan sonraki 48 saat içinde sağ ve ölü tüm esirler iade edilecek.

Esirlerin iade edilmesinin ardından İsrail müebbet hapis cezası alan yüzlerce Filistinli mahkumu, savaşın başından bu yana tutuklanmış binden fazla Gazzeliyi serbest bırakacak ve yüzlerce cenazeyi teslim edecek.

Esirlerin dönüşünden sonra barış içinde yaşamayı taahhüt eden Hamas üyelerine af verilecek olan planda Gazze'den ayrılmak isteyen üyelere ise kabul eden ülkelere güvenli geçiş sağlanacak.

YENİDEN İNŞA SÜRECİ BAŞLATILACAK

Gazze'ye yönelik insani yardımların ve yeniden inşa sürecinin başlatılacağı aktarılan planda Gazze Şeridi günlük hizmetleri sağlayacak Filistinli teknokratlardan oluşan geçici bir yönetim tarafından idare edilecek ve söz konusu yönetim ABD'nin Arap ve Avrupalı ortaklarıyla birlikte kuracağı yeni uluslararası bir yapı tarafından denetlenecek.

Kimsenin Gazze Şeridi'nden zorla çıkarılmayacağı, ayrılmak isteyenlerin geri dönmelerine izin verileceği belirtilen planda Gazze halkı bölgede kalmaları için teşvik edilecek ve orada daha iyi bir gelecek kurma fırsatı sunulacak.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin yönetiminde herhangi bir rol almayacağı belirtilen planda Gazze'nin yeni liderleri komşularla barış içinde yaşama taahhüdünde bulunacak.

GAZZE'YE ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ KONUŞLANDIRILACAK

Hamas ve diğer grupların yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamak ve Gazze'nin İsrail'e ya da kendi halkına tehdit oluşturmamasını güvence altına almak amacıyla bölgesel ortaklar tarafından güvenlik garantisi sağlanacağı aktarılan planda ABD, Arap ve diğer uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'ye derhal geçici bir uluslararası istikrar gücü konuşlandırılacağı ve bu gücün Gazze'de güvenliği denetleyeceği ve uzun vadeli iç güvenlik gücü olacak bir Filistin polis gücünün eğiteceği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal veya ilhak etmeyeceği belirtilen planda İsrail ordusu kontrol ettiği bölgeleri yerine geçen güvenlik güçlerine kontrol ve istikrar sağladıkça kademeli olarak devredecek.

Hamas'ın planı bazı bölgelerde geciktirmesi ve reddetmesi halinde söz konusu bölgelerin kademeli olarak uluslararası istikrar gücüne devredileceği ifade edilen planda İsrail'in Katar'a gelecekte herhangi bir saldırı düzenlemeyeceği de vurgulandı.

ABD ve uluslararası toplumun Katar'ın Gazze çatışmasındaki arabuluculuk rolünü tanıyacağı aktarılan planda ABD, barış içinde bir arada yaşam için siyasi bir ufuk üzerinde anlaşmak üzere İsrail ve Filistinliler arasında bir diyalog kuracak.