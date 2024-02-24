Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'ye 8 yıl hapis cezası Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki, sosyal medyada yaptığı açıklamalar nedeniyle gıyabında yargılandığı davada 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA & Ensonhaber

Tunus'un ulusal radyosu Mosaique FM'e açıklamalarda bulunan Tunus İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Muhammed Zeytune, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında devletin yapısını değiştirmeye yönelik saldırı planlamak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçlamasıyla açılan davanın sonuçlandığını ifade etti.

Zeytune, Tunus İlk Derece Mahkemesi Ceza Dairesi'nin Merzuki hakkında 8 yıl hapis cezası verdiğini kaydetti.

Zeytune, Merzuki'nin söz konusu açıklamaları hangi sosyal medya platformunda ve ne zaman yaptığına ilişkin bilgi vermedi.

Merzuki'den söz konusu cezaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

4 yıl hapis cezası verilmişti

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye 22 Aralık 2021'de de "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası verilmişti.