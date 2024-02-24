Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki'ye 8 yıl hapis cezası

Tunus'un ulusal radyosu Mosaique FM'e açıklamalarda bulunan Tunus İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Muhammed Zeytune, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaların ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki hakkında devletin yapısını değiştirmeye yönelik saldırı planlamak, halkı kin ve düşmanlığa teşvik etmek suçlamasıyla açılan davanın sonuçlandığını ifade etti.
Zeytune, Tunus İlk Derece Mahkemesi Ceza Dairesi'nin Merzuki hakkında 8 yıl hapis cezası verdiğini kaydetti.
Zeytune, Merzuki'nin söz konusu açıklamaları hangi sosyal medya platformunda ve ne zaman yaptığına ilişkin bilgi vermedi.
Merzuki'den söz konusu cezaya ilişkin henüz açıklama gelmedi.
4 yıl hapis cezası verilmişti
Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye 22 Aralık 2021'de de "devletin dış güvenliğine saldırmak" suçlamasıyla gıyabında yargılandığı davada 4 yıl hapis cezası verilmişti.
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