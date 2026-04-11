Nijerya'da 10 silahlı çete üyesi öldürüldü

Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 10 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Nijerya'da teröristlere yönelik yürütülen "Wutan Daji Operasyonu"nun Medya Enformasyon Sorumlusu Chinonso Oteh, eyalette düzenlenen silahlı saldırının ardından ordunun teröristlere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.
10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlarda 10 teröristin öldürüldüğünü kaydeden Oteh, teröristlere ait çok sayıda silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Oteh, operasyon sırasında ordunun yerel bir sivil güvenlik grubuyla işbirliği içinde çalıştığını ifade etti.
Silahlı çete üyelerinin, 29 Mart'ta Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesinde düzenlediği silahlı saldırıda 33 kişi hayatını kaybetmişti.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.