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Etiyopya 2015 yılına girişlerini kutluyor
- 12.09.2022 - 02:55
Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da kendine has takvim ve saat sistemi kullanılan ülkede "enkutataş" olarak isimlendirilen yılın ilk günü, aynı zamanda yağış mevsiminin sona ermesi ve hasat döneminin başı kabul ediliyor.
2015 yılına girdiler
Ülke bu nedenle dünyanın geri kalanından 7 sene sonra 2015 yılına girdi.
2 yıldır siyasi kriz ve çatışmalarla boğuşan ülkenin siyasetçileri, yeni yıla girmeleri nedeniyle mesaj paylaştı. Mesajlarda "barış" vurgusunu ön plandaydı.
"Geleceğe umutla bakıyoruz"
AA'nın haberine göre Başbakan Abiy Ahmed, geleceği umutla beklediklerini vurguladı. Halkından umut dolu geleceğe katkıda bulunacak çabaların parçası olmalarını istedi.
7 yıl 8 ay geriden geliyorlar
Etiyopya'da zaman 7 yıl 8 ay geriden akıyor. Güneş esaslı takvim kullanan ülke, saatleri de farklı kullanıyor. Gün, gece 12'de değil sabah 6'da başlıyor. Ülkede ilk 12 ay 30 gün sürerken, 5-6 günlük 13. Ay da takvimde yer alıyor.