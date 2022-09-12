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Etiyopya 2015 yılına girişlerini kutluyor

Etiyopya 2015 yılına girişlerini kutluyor

Kendilerine has bir takvimi olan Etiyopya 2015 yılına daha yeni girdi. Ülkede yeni yıl için barış mesajları yayınlandı.