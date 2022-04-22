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    Etiyopya'da 1900 çocuk açlıktan can verdi

    Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle geçen yıl 1900 çocuk, yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti.
    • 22.04.2022 - 06:29
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    Etiyopya'da 1900 çocuk açlıktan can verdi

    Etiyopya'nın Tigray bölgesinde görev yapan sağlık görevlilerinin AP'ye yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan iç savaşın yüzlerce çocuğu etkilediği belirtildi.

    Bir yılda 1900 çocuk açlıktan öldü

    Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde savaşın getirdiği yıkıma bağlı yetersiz beslenme nedeniyle 1900 çocuğun öldüğü ifade edildi.

    Hayatını kaybeden çocuk sayısının daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

    Etiyopya da 1900 çocuk açlıktan can verdi #1

    Çocuklarına yiyecek bulamıyorlar

    AA'nın haberine göre; savaş nedeniyle ailelerin çocuklarına yiyecek bulamadığı ve ulaşımın güvenli olmaması nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemedikleri kaydedildi.

    Nüfusun yüzde 90'ı yardıma muhtaç

    Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

    Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.


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