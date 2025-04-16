Etiyopya'da içtikleri su yüzünden hasta oldular

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Etiyopya'ya giden ve oradan su taşıyan turistler, hastalığa yakalandı...

Avrupa'dan getirilen ve "kutsal su" olarak adlandırılan sular, ölümcül kolera bakterisiyle dolu çıktı.

Almanya ve İngiltere’den toplam yedi turist, Etiyopya’nın Sudan sınırındaki Quara bölgesinden getirdikleri sulardan içtikten veya yüzlerine sürdükten sonra koleraya yakalandığını öğrendi.

BAKTERİLERLE DOLU ŞİŞELER

Turistlerin hastalığından sonra araştırma yapıldı.

Araştırmaya göre, kutsal su şişelerinde koleraya neden olan Vibrio cholerae bakterisi yoğun şekilde bulundu.

Şişelerde mililitre başına 100 bin ila 100 milyon arasında “koloni oluşturan birim” tespit edildi. Bu, bakterinin uçuş sırasında ve Avrupa’da ortam sıcaklığında canlı kalabildiğini gösteriyor.

İKİ TURİST YOĞUN BAKIMA ALINDI

İki turist yoğun bakıma alınacak kadar ağır hastalandı, ancak hepsi iyileşti.

RUHANİ ŞİFA YERİNDEN BAKTERİ BULAŞTI

Söz konusu su, yerel Ortodoks Kilisesi tarafından “ruhani aydınlanma, şifa ve inançla derin bağ” sunduğu belirtilen Bermel Giorgis adlı kutsal bir kuyudan alınmıştı.

Ancak turistlerin yaşadığı sağlık sorunları, bu tür manevi vaatlerin yanında ciddi fiziksel riskler de taşıdığını gösterdi.