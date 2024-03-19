Etiyopya'da sistem arızası nedeniyle bankadan milyonlarca dolar çekildi Etiyopya Ticaret Bankası'ndaki sistem arızası nedeniyle bankadan yaklaşık 40 milyon dolar çekildiği öğrenildi. Paranın büyük kısmının öğrenciler tarafından çekildiği belirtildi.

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Afrika ülkesi Etiyopya'da şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Etiyopya Ticaret Bankası'nda yaşanan sistem arızası nedeniyle bankadan yaklaşık 40 milyon dolar para çekildi.

Sistem arızasından sonra bankanın işlemleri dondurması birkaç saat sürdü.

Ticaret Bankası'nın Başkanı Abe Sano, "Paranın büyük kısmı öğrenciler tarafından çekildi." dedi.

Banka hata verdi: Milyonlarca dolar para çekildi

Hesaplarında bulunandan daha fazla nakit çekebildiklerini keşfeden öğrenciler, haberi mesajlaşma uygulamaları ve telefon görüşmeleri üzerinden haberi yaydı.

Üniversite kampüsünde bulunan ATM’lerde uzun kuyruklar oluştuğu ifade edildi.

BBC'ye konuşan bir öğrenci, polislerin kampüse gelene kadar öğrencilerin para çekmeye devam ettiğini söyledi.

Paranın çoğunu öğrenciler çekti: ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu

Öğrenci, bir arkadaşının kendisine bankadan büyük miktarda para çektiğini söylemesi üzerine buna inanmadığını, ancak daha sonra bankanın telefon uygulamasını kullanarak hesabında olmayan paranın aktarımını yaptığını belirtti.

Bankanın çekilen paraları alma girişiminin şu ana kadar ne kadar başarılı olduğu bilinmiyor.

82 yıl önce kurulan Etiyopya Ticaret Bankası'nda 38 milyondan fazla kişinin hesabının bulunduğu belirtiliyor.