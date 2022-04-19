Etiyopyalı askerler, Ukrayna'ya karşı savaşmak istiyor

Eski askerler, Rusya birliklerinin yanında savaşa katılmak istediklerini söyledi. Rus Büyükelçiliği, "Yeterince askerimiz var" açıklamasını yaptı.

Etiyopya ordusunda daha önce görev alan askerler, Rus ordusu saflarında savaşmak için başvuruda bulundu.

Yüzlerce eski asker, Ukrayna'ya karşı mücadele etmek için Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği önünde toplandı.

"Elçiliğe geldim, şansımı deniyorum"

Savaşa katılmak isteyenlerden Corporal Tarekegn Wassie, "Rusya özel güvenlik birimi ya da ordusuna askere alım için kayıt yapıldığını öğrendim. Bu nedenle elçiliğe geldim ve şansımı deniyorum." dedi.

Etiyopya-Eritre savaşında yer aldığı bilgisini paylaşan Wassie, "Rusya'yı sevdiğini ve riskler ne olursa olsun savaşa katılmak istediğini" belirtti.

Ekonomik gerekçelerle savaşa katılmak istiyorlar

Savaşa katılmak için sıra bekleyen Etiyopyalıların bazıları güvenlik gerekçesiyle kimliğini gizlerken, çoğu ekonomik gerekçelerle savaşa katılmak istediklerini söyledi.

Rusya Büyükelçiliği: Yeterince askerimiz var

AA'nın haberine göre; Rusya Büyükelçiliği, savaşa alım ile ilgili herhangi bir çağrı yapılmadığını vurgularken, Etiyopya hükümetinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya desteğinizi göstermek amacıyla buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ancak bizim yeterince askerimiz var." ifadesi kullanıldı.