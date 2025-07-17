Eurostat verilerine göre AB'de en çok yoksullaşan 3 ülke belli oldu

Avrupa ülkelerinde yoksulluk alarmı...

Eurostat'ın son verilerine göre 2024 yılında Avrupa Birliği vatandaşlarının beşte birinden fazlası yoksulluk ya da sosyal dışlanma riski altında olacak.

Ayrıca en az 11 AB ülkesinde son üç yılda yoksulluk oranlarında artış kaydedildiği belirtildi.

EN ÇOK YOKSULLAŞAN ÜLKELER

Bulgaristan yüzde 30,3 ile birinci sırada yer alırken, Romanya yüzde 27,9 ile ikinciliği aldı.

Üçüncü ülke ise yüzde yüzde 26,9 oranıyla Yunanistan.1996'dan bu yana yoksulluk oranının en yüksek seviyesine ulaştığı Fransa da endişe verici rakamlar kaydetti.

Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INSEE) göre bu oran 2022'de yüze 14,4 iken 2023'te yüzde 15,4'e yükseldi.

EN ÇOK ETKİLENENLER

Fransa'da yoksulluk oranındaki artıştan en çok tek ebeveynli aileler ve çocuklar etkilenirken, emekliler daha az etkilendi.

2023 yılında, İtalya'da en az bir yabancı uyruklu üyesi bulunan ailelerin yüzde 30,4'ü yoksulluk riski altındayken, bu oran sadece İtalyan vatandaşlarından oluşan aileler için çok daha düşük: Yüzde 6,3.

GENÇLER RİSK ALTINDA

2024 yılında kadınlar, 18-24 yaş arası gençler, düşük eğitim seviyesine sahip bireyler ve işsizler, AB nüfusu içindeki diğer sosyal gruplara kıyasla ortalama olarak daha fazla yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaydı.