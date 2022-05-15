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Eurovision 2022'nin galibi Ukrayna oldu
- 15.05.2022 - 03:04
İtalya'nın Torino kentinde, Pala Olimpico salonunda düzenlenen Eurovision'un finalinde 25 ülke yarıştı.
Ukrayna kazandı
Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.
İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti.
Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.
Ev sahibi 6. oldu
Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.
Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.
AA'nın haberine göre, Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı.
Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.
Eurovision 2022 puan sıralaması
1- Ukrayna 631
2- Birleşik Krallık 466
3- İspanya 459
4-İsveç 438
5-Sırbistan 312
6-İtalya 268
7-Moldova 253
8-Yunanistan 215
9-Portekiz 207
10-Norveç 182
11-Hollanda 171
12- Polonya 151
13- Estonya 141
14-Litvanya 128
15-Avustralya 125
16-Azerbaycan 106
17-İsviçre 78
18-Romanya 65
19-Belçika 64
20-Ermenistan 61
21-Finlandiya 38
22-Çekya 38
23-İzlanda 20
24-Fransa 17
25-Almanya 6