Eurovision 2022'nin galibi Ukrayna oldu

Eurovision 2022'nin galibi Ukrayna oldu

İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Kaluş Orkestra" gurubu ile yarışan Ukrayna kazandı.

İtalya'nın Torino kentinde, Pala Olimpico salonunda düzenlenen Eurovision'un finalinde 25 ülke yarıştı.

Ukrayna kazandı

Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.

İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti.

Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

Ev sahibi 6. oldu

Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.

Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.

AA'nın haberine göre, Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı.

Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.

Eurovision 2022 puan sıralaması

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6