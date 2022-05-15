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    Eurovision 2022'nin galibi Ukrayna oldu

    İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı "Kaluş Orkestra" gurubu ile yarışan Ukrayna kazandı.
    • 15.05.2022 - 03:04
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    Eurovision 2022'nin galibi Ukrayna oldu

    İtalya'nın Torino kentinde, Pala Olimpico salonunda düzenlenen Eurovision'un finalinde 25 ülke yarıştı.

    Ukrayna kazandı

    Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden "Kaluş Orkestra" grubu "Stefania" adlı şarkısıyla toplamda 631 puan alarak birinci seçildi.

    İngiltere'nin temsilcisi Sam Ryders'ın seslendirdiği "Space Man" şarkısı 466 puanla ikinci olurken, üçüncülüğü ise 459 puanla İspanya'nın temsilcisi Chanel’in seslendirdiği "SloMo" şarkısı elde etti.

    Yarışmanın finalinde jüri oylarında İngiltere önde çıkmasına karşın, Ukrayna'nın kazanmasında jüri oylarına ek olarak halk oylarından gelen 439 puan belirleyici oldu.

    Eurovision 2022 nin galibi Ukrayna oldu #1

    Ev sahibi 6. oldu

    Bu sonuçla Ukrayna, 2004 ve 2016'nın ardından Eurovision Şarkı Yarışması'nı 3. kez kazanmayı başardı.

    Diğer yandan, organizasyona ev sahipliği yapan İtalya da Mahmood ve Blanco'nun seslendirdiği "Brividi" şarkısıyla 268 puanla 6. basamakta yer buldu.

    AA'nın haberine göre, Nadir Rustamli'nin seslendirdiği "Fade To Black" şarkısıyla yarışan Azerbaycan ise 106 puanla 16. sırada yer aldı.

    Almanya ise Malik Harris'in "Rockstars" şarkısıyla sadece 6 puan alarak yarışmayı 25. ve son sırada tamamladı.

    Eurovision 2022 nin galibi Ukrayna oldu #2

    Eurovision 2022 puan sıralaması

    1- Ukrayna 631
    2- Birleşik Krallık 466
    3- İspanya 459
    4-İsveç 438
    5-Sırbistan 312
    6-İtalya 268
    7-Moldova 253
    8-Yunanistan 215
    9-Portekiz 207
    10-Norveç 182
    11-Hollanda 171
    12- Polonya 151
    13- Estonya 141
    14-Litvanya 128
    15-Avustralya 125
    16-Azerbaycan 106
    17-İsviçre 78
    18-Romanya 65
    19-Belçika 64
    20-Ermenistan 61
    21-Finlandiya 38
    22-Çekya 38
    23-İzlanda 20
    24-Fransa 17
    25-Almanya 6

    Eurovision 2022 nin galibi Ukrayna oldu #3

    Eurovision 2022 nin galibi Ukrayna oldu #4

    Eurovision 2022 nin galibi Ukrayna oldu #5


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