Eurovision birincisinden İsrail açıklaması: Yarışmanın savunduğu değerlerle çelişiyor

Haber Merkezi

Eurovision birincisinden dikkat çeken çıkış...

İngiltere'de dijital yayın yapan HuffPost'a konuşan 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazananı İsviçre'nin temsilcisi Nemo, 13 Mayıs'ta İsviçre'nin Basel kentinde başlayacak yarışmada İsrail'in varlığını sürdürmesini desteklemediklerini dile getirdi.

"KİŞİSEL OLARAK İSRAİL'İN YER ALMASINI MANTIKLI BULMUYORUM"

Nemo, "Kişisel olarak İsrail'in bu Eurovision Şarkı Yarışması'nın, genel olarak bu yarışmanın bir parçası olmasının mantıklı olmadığını düşünüyorum. İsrail'in şu anda Eurovision'un bir parçası olmasını desteklemiyorum." ifadelerini kullandı.

İsrail'in yarışmadan dışlanması çağrısını desteklediğini belirten Nemo, "İsrail'in eylemleri, Eurovision Şarkı Yarışması'nın savunduğunu iddia ettiği barış, birlik ve insan haklarına saygı gibi değerlerle temelde çelişiyor." dedi.

BU HAFTA DÜZENLENECEK

2025 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ilk yarı finali 13 Mayıs'ta, ikinci yarı finali 15 Mayıs'ta, finali ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İsviçreli şarkıcı Nemo, geçen yıl Malmö kentinde düzenlenen, İsrail protestoları ve Filistin'e desteğin damga vurduğu Eurovision Şarkı Yarışması öncesinde Avrupa'dan 10 ülkenin temsilcisiyle "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapmıştı.

İSRAİL YARIŞMADAN ÇIKARILSIN ÇAĞRISI

Daha önce Eurovision Şarkı Yarışması'na katılan 70'i aşkın şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı, İsrail'in organizasyondan çıkarılmasını talep etti.

Aralarında 2009'da Türkiye'yi Eurovision'da temsil eden Hadise Açıkgöz'ün de bulunduğu çeşitli ülkelerden 70'ten fazla eski yarışmacı, İsrail'in yarışmadan çıkarılması talebini Avrupa Yayın Birliği'ne (EBU) ileten mektuba imza atmıştı.

Sanatçıların İsrail'in Eurovision'dan çıkarılması çağrılarını yanıtlayan EBU, "Yarışmanın siyasi tartışmalardan uzak, pozitif ve kapsayıcı bir atmosferde gerçekleşmesini istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.