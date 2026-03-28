Kosova - Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off yarı final maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya, maçında karşı karşıya geldi.

Fransız hakem François Letexier’in düdük çaldığı ve Beşiktaş Stadı’nda oynanan mücadelede kazanan Türkiye oldu.

Milliler, rakibini ikinci yarıda bulduğu golle 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

RAKİBİMİZ KOSOVA

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali’nde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nın rakibi, Slovakya'yı 4-3 yenen Kosova oldu.

Final mücadelesi, 31 Mart Salı günü Priştine'de oynanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak olan müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

İNGİLTERE'NİN ÖNEMLİ HAKEMLERİNDEN

İngiliz hakem Michael Oliver, son yıllarda Avrupa futbolunun en üst düzey karşılaşmalarında görev alan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle Premier League ve UEFA organizasyonlarında yönettiği kritik maçlarla tanınan Oliver, verdiği kararlar kadar tartışmalarla da sık sık gündeme geliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNALİNDE VERDİĞİ KARAR HALA TARTIŞILIYOR

2018 yılında Real Madrid – Juventus Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde son dakikada verdiği penaltı kararı uzun süre konuşulmuş, İtalyan ekibinin tepkisini çekmişti.

Bu karar, Oliver’ın kariyerindeki en çok tartışılan anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

TÜRKLER KONUSUNDA İYİ BİR GEÇMİŞİ YOK

Türkiye açısından bakıldığında Oliver, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki bazı karşılaşmalarında görev aldı.

Bu maçlarda verdiği kararlar sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.

Özellikle Türk temsilcilerinin yer aldığı karşılaşmalarda faul standardı ve kart tercihleri üzerine eleştiriler yapıldı.