İran, Suudi Arabistan'da hava üssünü vurdu: 12 ABD askeri yaralandı

The Wall Street Journal’ın haberine göre İran'ın Suudi Arabistan'da bulunan ve 2 bin 700 kadar ABD askerinin bulunduğu hava üssüne yönelik saldırıda 12 ABD askeri yaralanırken, ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarında da hasar oluştu.

E-3 Sentry tipi uçaklar, havadan erken uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) olarak görev yapıyor. Bu uçaklar, yüzlerce kilometre mesafeden füze, İHA ve hava araçlarını tespit ederek savaş sahasının anlık takibini sağlıyor. Askeri analistlere göre söz konusu platformlar, komutanlara sahadaki durumu gerçek zamanlı olarak aktararak tehditlere müdahale edilmesini ve dost unsurların yönetilmesini mümkün kılıyor.

"BU ÇOK BÜYÜK BİR OLAY"

Emekli Hava Kuvvetleri Albayı John Venable, saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu çok büyük bir olay. ABD’nin Körfez’de neler olup bittiğini görme ve durumsal farkındalığı sürdürme kapasitesine zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

Venable, ABD envanterinde sınırlı sayıda bulunan bu uçakların kısa vadede yerine konulmasının mümkün olmadığını belirtti.

GERİLİM HAD SAFHADA

İran’ın Prince Sultan Hava Üssü’ne yönelik saldırısında bir E-3 Sentry uçağının hasar görmesi, bölgedeki askeri dengelere ilişkin endişeleri artırdı. Aynı saldırıda 12 ABD askerinin yaralandığı bildirildi.

Öte yandan ABD’nin 31. Deniz Piyade Sefer Birliği (31st Marine Expeditionary Unit) Orta Doğu’ya ulaştı. Bu gelişmenin, ABD Başkanı Donald Trump’a İran’a karşı yürütülen savaşta daha fazla askeri seçenek sunduğu ifade ediliyor.

Bölgede tansiyonu artıran bir diğer gelişme ise Yemen’deki İran destekli Husiler oldu. Husiler, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez Cumartesi günü İsrail’e iki füze fırlattı. Füzelerin tamamının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Husilerin çatışmalara dahil olma ihtimali, özellikle enerji piyasalarında tedirginliğe yol açıyor. Grup, geçmişte Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığını hedef alarak küresel ticareti sekteye uğratmıştı. Bu hat, Hürmüz Boğazı’na alternatif olarak kritik bir rota konumunda bulunuyor.