Fas, PCR testi zorunluluğunun kaldırılması kararında geri adım attı

Fas hükümetinin aldığı "ülkeye girişlerde PCR testi şartı" kararından geri dönüldüğü açıklandı.

Fas Sağlık Bakanlığı konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

"Aşı kartı veya 72 saati geçmeyen PCR testi zorunlu"

Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkeye girişlerde, aşı kartı veya 72 saati geçmeyen PCR testi zorunludur” denildi.

"12 yaş altı çocuklar ise söz konusu şartlardan muaf"

Açıklamada, “Aşı kartları, tek bir dozunun diğer aşıların iki dozuna eşdeğer olan Johnson&Johnson aşısı hariç, geçerlilik süresi dört ayı geçmeyen 3 doz veya iki dozu içermelidir. 12 yaş altı çocuklar ise söz konusu şartlardan muaftır” ifadelerine yer verildi.

"PCR testi şartı kaldırıldı" kararı alınmıştı

Fas hükümeti salı günü, ülkeye girişlerde PCR testi şartının kaldırıldığını duyurmuştu.

AA'nın haberine göre son dönemde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak da günlük Kovid-19 vaka sayısı yüzün altına düşmüş durumda.