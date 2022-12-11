Faslı yolcular bu kez kaçamadı

Faslı yolcular bu kez kaçamadı

İstanbul-Kazablanka seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağında bir kez daha hamile yolcu krizi yaşandı. Uçak Roma'ya acil iniş yaparken, İtalyan polisi yolcuların kaçmasına izin vermedi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kazablanka seferi için havalanan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağı, dün gece hamile bir yolcunun doğum sancılarının başladığı gerekçesiyle acil iniş yaptı.

Hamile kadın, doğum sancılarının başladığı iddiasıyla kabin ekibini alarma geçirdi.

Roma Havalimanı’na indi

İlk müdahale üç doktor tarafından uçakta yapıldıktan sonra kaptan pilot Roma Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak yerel saatle 21.10 sıralarında havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi.

Polis, apron ve uçak çevresinde önlem aldı

Bunun üzerine harekete geçen İtalyan güvenlik güçleri, Faslı yolcuların ülkeye kaçak yolla girmelerini engellemek için uçak ve apron çevresinde önlem aldı.

Ekipler uçağın ön kapısını kapatarak, yolcuların uçaktan kaçmasına izin vermedi.

Arbede çıktı, hamile kadın yine doğurmadı

Bu sırada uçaktan çıkmak isteyen yolcularla polis arasında arbede yaşandı.

DHA’nın haberine göre polis, yolculara müdahale etti.

8,5 aylık hamile olan yolcu ise doktorlar tarafından uçak içerisinde kontrol edilirken, doğum olayının yaşanmadığı öğrenildi.

28 yolcu uçaktan kaçmıştı

Geçtiğimiz günlerde yine Kazablanka-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları ait uçak, yolculardan birinin doğum sancıları artması üzerine İspanya'nın Barselona Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Bunu fırsat bilen 28 yolcu uçaktan kaçarken, 14 yolcu polis tarafından yakalanmıştı.

Polis ekipleri, uçaktan kaçan 14 yolcuyu bulmak için araştırma başlatmıştı.