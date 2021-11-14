Fas'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 35 yaralı

Japon fenomene dolar cevabı: Verdiğiniz imtiyazlar yüzünden böyle

Yüzde Yüz Yatırımcı Desteği Flashkoin’de!

İngiltere vatandaşı, Türkiye'de geçirdiği operasyonlarla ülkesinde gündem oldu

Magazin 218