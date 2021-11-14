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- Fas'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 35 yaralı
Fas'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 35 yaralı
Rabat'ta meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kişinin durumu ağır olduğu bildirildi.
- İHA
- 14.11.2021 - 23:43
Fas’ın başkenti Rabat'ta kan donduran bir kaza meydana geldi.
Rabat ile Kenitra kenti arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine, Kraliyet Jandarma ve sivil koruma birimleri bölgeye intikal etti.
Yaralılar, Kenitra'daki El Idrissi Hastanesi'ne götürülürken 3 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtilirken, kazayla ilgili de soruşturma açıldı.