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    Fas'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 35 yaralı

    Rabat'ta meydana gelen zincirleme kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 35 kişi de yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 kişinin durumu ağır olduğu bildirildi.
    • İHA
    • 14.11.2021 - 23:43
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    Fas'ta zincirleme kaza: 1 ölü, 35 yaralı

    Fas’ın başkenti Rabat'ta kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Rabat ile Kenitra kenti arasındaki otoyolda 28 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    EKİPLER SEFERBER OLDU

    Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı. Çevrede bulunanların ihbarı üzerine, Kraliyet Jandarma ve sivil koruma birimleri bölgeye intikal etti.

    Yaralılar, Kenitra'daki El Idrissi Hastanesi'ne götürülürken 3 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

    Kazanın yoğun sis nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtilirken, kazayla ilgili de soruşturma açıldı.

    Fas ta zincirleme kaza: 1 ölü, 35 yaralı #1

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