Kütahya'da babasının attığı demir başına saplanan şahıs can verdi

Kütahya'da babasının çatıdan attığı inşaat demirinin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kütahya merkez Yunusemre Mahallesi'nde çatıyı temizleyen Ahmet Bayraktar'ın evin önüne attığı inşaat demirlerinden biri 44 yaşındaki oğlu Mustafa Bayraktar'ın başına saplandı.
Apartmandan indiğinde oğlunu kanlar içinde yerde yatarken gören babanın ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Mustafa Bayraktar'ın kalbinin durduğu belirlendi.
Bayraktar'ın kalbi yeniden çalıştırılırken ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Tedavi altına alınan Bayraktar, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Baba Ahmet Bayraktar, gözaltına alınarak ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)