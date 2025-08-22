FBI'dan Trump'ın eski danışmanı Bolton'un konutuna baskın

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Maryland’deki konutunda arama gerçekleştirdi.

GİZLİ BELGE SORUŞTURMASI

Associated Press’in (AP) aktardığına göre, arama gizli belgelerin saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yapıldı.

SUÇLAMA VEYA GÖZALTI YOK

Yetkililer, Bolton’un herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığını ve gözaltına alınmadığını bildirdi.

Beyaz Saray ve Bolton’un avukatı, konuya dair henüz açıklama yapmadı.

"İRAN'A MAKSİMUM BASKI" POLİTİKASININ MİMARLARINDAN

Bolton, 2018-2019 yıllarında Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmış, Trump yönetiminin “İran’a maksimum baskı” politikasının önde gelen isimlerinden olmuştu. Ancak Trump ile yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle görevden alınmıştı.