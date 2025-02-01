Fed'de casusluk krizi: ABD Merkez Bankası çalışanı gizli bilgileri Çin'e sattı

Haber Merkezi

ABD Merkez Bankası'nda sarsıcı bir casusluk skandalı patlak verdi.

Kurum içindeki sızıntılar ve güvenlik açıkları yıllardır tartışma konusuyken, bir çalışanın bankanın gizli bilgilerini sattığı ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) güvenliğine ilişkin yürütülen çalışmalar sonucu Fed Yönetim Kurulu'nun eski bir kıdemli danışmanı olan John Harold Rogers'ın Çin yararına ticari sırları çalmak için komplo kurduğu gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı.

GİZLİ BİLGİLERİ ÇİN'E SATTI

Rogers'ın Fed'e yanlış beyanlarda bulunduğu aktarılan açıklamada, beyanların yürütülen soruşturma üzerinde önemli bir etkisi olduğu iddia edildi.

Ekonomi alanında doktora derecesine sahip bir ABD vatandaşı olan Rogers, 2010 yılından 2021 yılına kadar Fed'de kıdemli danışman olarak görev yaptı.

Bu süreçte Rogers'ın Çin'in istihbarat ve güvenlik birimleri için çalışan ve bir Çin'deki bir üniversitede yüksek lisans öğrencisi gibi davranan Çinli işbirlikçileriyle gizli bilgileri paylaştığı öne sürüldü.

ÇİN'İN ABD PİYASINI MANİPÜLE ETMESİNİ SAĞLAYACAK BİLGİLERİ SIZDIRDI

Çin'in büyük miktarda ABD dış borcunu elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Rogers'ın suç ortaklarıyla paylaştığı verilerin Çin'in ABD piyasasını manipüle etmesine olanak sağlayabileceği vurgulandı.

Açıklamada, politika faiz oranındaki değişiklikler dahil olmak üzere ABD ekonomi politikası hakkında önceden bilgi sahibi olmanın Çin'e ABD tahvillerini, menkul kıymetlerini alırken veya satarken avantaj sağlayabileceğine dikkat çekildi.

GİZLİ BİLGİLERİ NASIL PAYLAŞTI?

Rogers'ın en azından 2018'den itibaren Fed'deki pozisyonundan faydalanıldığı iddia edildi.

Danışmanın bu bilgileri Fed politikalarını ihlal ederek elektronik ortamda kişisel e-posta hesabına aktardığı ya da Çin'e seyahat etmeden önce suç ortaklarıyla yapacağı toplantılara hazırlık amacıyla yazdırdığı tespit edildi.

Eski danışmanın ders verme kisvesi altında Çin'deki otel odalarında suç ortaklarıyla bir araya gelerek Fed'e ait hassas, ticari sır niteliğindeki bilgileri paylaştığı ifade edildi.

Rogers'a 2023'te bir Çin üniversitesinde yarı zamanlı profesör olarak çalıştığı için yaklaşık 450 bin dolar ödendiği kaydedildi.

20 YIL HAPİS YATABİLİR

Eski danışmanın Şubat 2020'deki soruşturmada, hassas bilgilere erişimi, bu bilgileri aktarması ve suç ortaklarıyla olan ilişkileri hakkında yalan söylediği aktarıldı.

Rogers, ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmak ve yalan beyanda bulunmakla suçlandı.

ABD'de ekonomik casusluk yapmak için komplo kurmanın en fazla 15 yıl hapis cezası ve 5 milyon dolar para cezası, yalan beyanda bulunmanın ise en fazla 5 yıl hapis cezası bulunuyor.