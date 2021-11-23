Fenomen Anthony Loffredo, 2 parmağını kestirdi

Uzaylı gibi görünmek için vücudunda yaptığı değişikliklerle yüz binlerce takipçiye ulaşan Anthony Loffredo, son olarak sol elinin iki parmağını kestirdi. Loffredo, işlemlerini sürdürecek.

Sosyal medyada 740 binden fazla takipçisi bulunan Anthony Loffredo, uzaylı gibi görünmek için vücudunda yaptığı değişikliklerle dikkat çekiyor.

Gözleri dahil olmak üzere vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan 33 yaşındaki Loffredo, burnunu ve üst dudağını da aldırdı.

Değişimini bir adım daha öteye taşıyan Loffredo, uzaylı pençesine sahip olmak için bir kez daha bıçak altına yattı.

DURMAYA NİYETİ YOK

Meksika’da operasyon geçiren Loffredo, sol elinin iki parmağını kestirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini Instagram hesabından takipçilerine duyuran Loffredo, durmaya niyeti olmadığı mesajını da verdi.

Uzaylı gibi görünmek için parmaklarını kestirdi VİDEO

DİĞER ELİN PARMAKLARINI DA KESTİRECEK

Vücudundaki işlemlerin henüz yüzde 34’ünü tamamladığını belirten Loffredo, sıradaki hedefinin diğer elindeki iki parmağın da kesilmesi olduğunu söyledi.

Loffredo’nun takipçileri arasında yaptıklarını destekleyenler de var, eleştirenler de…