Fiji Adaları'nın güney açıklarında 6.0 büyüklüğünde sarsıntı

AA

Güney Pasifik'te yer alan Fiji Adaları, deprem gerçeği ile yüzleşti..

Yaşanan olayda, Fiji Adaları'nın güney açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Açıklamayı ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) yaptı.

YAKLAŞIK 59 KİLOMETRE DERİNLİKTE

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Fiji Adaları'nın güney açıkları olduğunu duyurdu.

Deprem, yaklaşık 59 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.