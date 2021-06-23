Filipinler'de ülkeye kaçak yollardan sokulan aralarında Bentley, Mercedes-Benz, Lotus ve Porsche gibi markaların da yer aldığı lüks araçlar parçalarına ayrıldı.

Cuma günü Filipinler Gümrük Bürosu, son birkaç yılda ülkeye yasa dışı yollara sokulan 21 lüks aracı imha etti.

ARAÇLARIN DEĞERİ 1,2 MİLYON DOLAR

Söz konusu otomobillerin 2018 ile 2020 yılları arasında ele geçirildiği ve toplam değerinin 1.2 milyon dolar olduğu bildirildi.

Büro tarafından 2017-447 Cumhurbaşkanlığı Yönergesi doğrultusunda Duterte hükümetinin kaçakçılığa karşı verdiği mücadelede ne kadar ciddi olduğuna dair güçlü bir mesaj göndermek istediği belirtildi.

Filipinler'de 1,2 milyon değerinde 21 kaçak lüks araç imha edildi VİDEO

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DAHA ÖNCE DE 8 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KAÇAK ARAÇLAR İMHA EİDLMİŞTİ

Robb Report'ta yer alan habere göre 1.2 milyon dolar değerindeki araçların imha edilmesi Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 2016'da göreve başlamasından bu yana gerçekleştirilen en büyük araç imha örneği değil.

2018 yılında 8 milyon dolar değerinde 68 otomobil ve 8 motosiklet parçalarına ayrılmıştı. İmha edilen araçlar arasında Porsche 911, Mercedes-Benz SLK, Nissan Z, bir Ford Mustang, BMW M5 ve bir Lamborghini Gallardo vardı.