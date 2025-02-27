Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan hastalık 'dang humması' Filipinler'de de etkisini sürdürüyor.

Filipinler’in Metro Manila bölgesinin en büyük kenti olan Quezon City’de dang humması vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor.

HASTALIK 2 AY İÇİNDE 11 CAN ALDI

Hükümet verilerine göre, şubat ayı itibarıyla kentte 2.500’den fazla vaka tespit edildi.

Bu sayı, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 261,9’luk bir artışa işaret ediyor.

Yılın başından bu yana en az 11 kişi hayatını kaybederken, hastaların neredeyse yarısını 10 yaş altı çocuklar oluşturuyor.

ÖNLEM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Salgınla mücadele kapsamında yerel yetkililer, düşük gelirli ve yoğun nüfuslu bölgeler ile okullarda temizlik, dezenfeksiyon çalışmalarını arttırdı.

Kent genelinde ilaçlama çalışmaları devam ederken sağlık merkezlerinin çalışma saatleri uzatıldı.