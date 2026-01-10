Filipinler’de çöp atık sahasında çökme meydana geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filipinler'de korkutan çökme...

Filipinler’in orta kesimindeki Cebu kentindeki bir çöp atık sahasında önceki gün heyelan sonucu çökme yaşandı.

4 ÖLÜ, 12 YARALI

Çökmede 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, heyelan sonrası bölgede kaybolan 30’dan fazla kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

"DİKKATLİ KAZI ÇALIŞMALARININ SÜRDÜRÜLMESİNİ GEREKTİRİYOR"

Sahada daha gelişmiş bir vincin kullanılması gerektiğini belirten Archival, “Yetkililer belirli bölgelerde tespit edilen yaşam belirtilerinin varlığını doğruladı, bu da dikkatli kazı çalışmalarının sürdürülmesini gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALAR ARALIKLI OLARAK DURDURULUYOR

Yetkililer, itfaiye, polis ve gönüllü kurtarma ekiplerinin ağır iş makineleri kullanarak ve elle kazı yaparak operasyonları sürdürdüğünü ancak güvenlik endişeleri nedeniyle çalışmaların aralıklı olarak durdurulduğunu aktardı.