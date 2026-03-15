Suudi Arabistan hava savunması 25 İHA’yı düşürdü

İsrail'in ABD desteğini alarak İran'a yönelik başlattığı saldırılara İran'ın misillemeleri devam ediyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, gece boyunca ülke hava sahasına girmeye çalışan 25 İHA’nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, düşürülen İHA’ların hangi noktadan gönderildiğine veya saldırı girişimi sonucu herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

İRAN'IN BÖLGEDEKİ MİSİLLEMELERİ SÜRÜYOR

Bölgedeki gerilim, İran’ın ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak başlattığı saldırılarla daha da tırmanmış durumda.

İran, 28 Şubat’tan bu yana aralarında ABD üslerinin de bulunduğu hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenliyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD güçlerinin bulunduğu Suudi Arabistan’ın doğusundaki El-Harc kentinde yer alan Prens Sultan Hava Üssü’nün de hedef alındığını duyurmuştu.

ABD-İSRAİL SALDIRILARI SONRASI TIRMANAN KRİZ

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a yönelik askeri operasyon başlatmıştı.

Buna karşılık İran, İsrail’in yanı sıra ABD askeri varlığının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılar gerçekleştirdi.

İranlı yetkililerin verdiği bilgilere göre, ABD ve İsrail’in saldırılarında İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim hayatını kaybetti. Saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1348’e, yaralı sayısının ise 17 bini aştığı bildirildi.