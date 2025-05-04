Filipinler'de havalimanında sürücü, aracıyla kalabalığa daldı: 2 ölü

İHA

Filipinler'in başkenti Manila'da yer alan Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde yaşanan feci kazada ortalık savaş alanına döndü. Kontrolden çıkan bir araç, havalimanının Terminal 1 girişindeki yaya yoluna daldı. Olayda biri yalnızca 4 yaşında olan küçük bir kız çocuğu olmak üzere iki kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

OLAY "TRAFİK KAZASI"

Havalimanı yetkililerinden yapılan açıklamada, aracın dış güvenlik bariyerlerini aşarak terminal girişine yöneldiği ve olayın bir "trafik kazası" olarak değerlendirildiği belirtildi. Sosyal medyada yayılan ve endişeye yol açan görüntülere de değinilen açıklamada, kamuoyuna paniğe kapılmamaları ve yalnızca resmi kaynaklardan yapılacak doğrulanmış bilgileri dikkate almaları çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, "Yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. Gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınırken, kazaya neden olan sürücünün gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu olayın ardından havalimanında güvenlik önlemleri artırıldı.