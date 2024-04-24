AA & Ensonhaber
İngiltere ve Almanya'nın Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e verdiği destek, Berlin'de protesto edildi.
Göstericiler, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın Almanya ziyaretini yakından takip ediyordu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İngiliz mevkidaşı ile Berlin'de bir araya geldi. Scholz, Sunak’ı askeri törenle karşıladı.
Sunak'a Almanya'da tepki
Karşılama töreni sırasında başbakanlık dışarısındaki bir grup, Filistin'e destek gösterisinde bulundu.
İngiltere ve Almanya'nın İsrail'e desteğini protesto eden grup üyeleri, çeşitli sloganlar attı.
Törene damga vuran Filistin protestosu
Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan göstericilerin sergilediği tavır törene damga vurdu. Söz konusu bayraklar ile Scholz-Sunak ikilisi, tören sırasında aynı kare içinde yer aldı.
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