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Büşra Yıldız

İsrail ordusunun Filistin topraklarındaki kanlı saldırıları bir yıldır sürüyor.

Yaklaşık 43 bin masumu öldüren soykırımcı İsrail askerleri, saldırılarına her gün bir yenisini ekliyor.

Tüm dünyanın ateşkes ve barış çağrılarını görmezden gelen işgalci ordu, binlerce bebeği katlederek insanlık tarihinde bir kara leke olarak hatırlanacak saldırılara imza atıyor.

İsrail hükümetinin onay verdiği bu saldırıya sessiz kalamayan Filistin destekçileri, İsraillilerin gurur duyduğu saldırılara karşı protestolar düzenliyor.

"BEBEK ÖLDÜRME TEKNOLOJİNİZ VAR MI?"

Son olarak ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Amerika Birleşik Devletleri Ordu Derneği (AUSA) Fuarı'na katılan bir Filistin destekçisi gösterici, İsrailli savunma firmalarının standına giderek firmaları protesto etti.

İsrail askerlerinin Gazze'de öldürdüğü binlerce çocuğu hatırlatan protestocu, İsrail standına yaklaşarak görevlilere, “Beyefendi, bebek öldürme teknolojisini arıyoruz” dedi.

"BEBEK KATİLİNİ NEREDE BULABİLİRİM"

“Bebek katilini nerede bulabilirim? En yeni bebek öldürme teknolojisine sahip misiniz, bebekleri parça parça etmek istiyoruz. O teknolojiye sahip misiniz? Burası bebek öldürme bölümü mü?” şeklinde sorular yönelten protestocu, İsrailli görevlilere öldürülen bebekleri hatırlattı.

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

Bazı İsrailli şirket yetkililerinin gülerek yanıt verdikleri görülürken, diğerleri ise kızgın tepkiler vererek yüzlerini kameradan saklamaya çalıştı.

Protestocunun sözleri birçok fuar katılımcısının dikkatini çekti ve sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılarak, İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki devam eden saldırılarına dikkat çeken çeşitli çevreler tarafından desteklendi.