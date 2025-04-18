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AA

Suriye'ye diplomatik ziyaretler sürüyor...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, resmi temaslar için geldiği Suriye'nin başkenti Şam'da, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

18 SENENİN ARDINDAN İLK RESMİ ZİYARET

Abbas, Şam'a 2007'den bu yana ilk kez resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Şara, bir araya geldiği Abbas'ı Halk Sarayı'nda karşılayarak görüşmesini gerçekleştirdi.

İKİ ÜLKE HALKINI İLGİLENDİREN KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Şara ile Abbas'ın görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki Filistinlilerin durumu ve iki halkı ilgilendiren konuların ele alınması bekleniyor.

İki lider, en son 4 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen olağanüstü Arap Birliği Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti.