Filistin, Gazze'deki telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünün yok edildiğini açıkladı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hedef almaya devam ediyor.

Abluka bir türlü kırılamazken sistemlerin hedef alınması nedeniyle internete erişim sağlanamıyor.

TELEKOMÜNİKASYON AĞININ YÜZDE 74'Ü YOK EDİLDİ

Filistin Telekomünikasyon Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Yardımcısı Huda el-Vahidi’nin, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (ITU) Cenevre'de düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında konuştuğu kaydedildi.

Vahidi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 580 hücre kulesi ile fiber ağların yıkıldığını ve böylece telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünün tahrip edildiğini söyledi.

5 YILLIK ZARAR 736 MİLYON DOLAR

Mevcut zararın 164 milyon dolar, gelecek 5 yıl için beklenen zararın ise 736 milyon dolar olarak tahmin edildiğini aktaran Vahidi, Gazze'deki dijital altyapının kötüye gittiğini belirtti.

Vahidi, BM'nin 2024'te aldığı ve Filistin Telekomünikasyon sektörünün yeniden inşasını öngören kararının uygulanması çağrısında da bulundu.