Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki yakıt sıkıntısına dikkat çekti

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdüren İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor.

İnsanlık krizinin yaşandığı Gazze'de, gıda krizinin yanında, yakıt krizi de yaşanıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

YAKIT SIKINTISI KRİZİ TIRMANIYOR

Açıklamada, hastanelerdeki jeneratörlerin çalıştırılması için ihtiyaç duyulan yakıt sıkıntısı krizinin, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde tırmanmaya devam ettiği aktarıldı.

İSRAİL'İN HASTANELERİN ÇALIŞMASI İÇİN YETERLİ MİKTARDA YAKIT GİRİŞİNE İZİN VERMEME POLİTİKASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Hastanelere gelen kritik yaralı hastaların sayısının artmasının, hayati önem taşıyan bölümlerin çalıştırılması için elektrik jeneratörlerinin sürekli çalışır durumda tutulması ihtiyacını artırdığı belirtilen açıklamada, bu durumun, İsrail'in hastanelerin çalışması için yeterli miktarda yakıt girişine izin vermeme politikasının bir sonucu olarak ortaya çıktığı kaydedildi.

YAKIT SIKINTISI, GAZZE'DEKİ HASTANELERDE KRİTİK BÖLÜMLERİN KAPANMASINA NEDEN OLABİLİR

Yaşanan akaryakıt krizi nedeniyle hastanelerdeki hayat kurtarıcı bölümlerin faaliyetlerine son verileceği uyarısında bulunulan açıklamada, ilgili makamlara, acil müdahale ederek, elektrik jeneratörlerinin çalışması için gerekli yakıtın girişine izin vermesi için İsrail'e baskı yapmaları çağrısı yinelendi.