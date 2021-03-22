Filistin’de yaşlılar ve kronik hastalar koronavirüs aşısı olmaya başladı

İşgal altındaki Filistin topraklarında, koronavirüsle mücadele kapsamında yaşlılara ve kronik hastalara yönelik aşılama başladı.

Filistin’de bir yandan işgal devam ederken bir yandan da koronavirüse karşı mücadele devam ediyor.

İşgal altındaki topraklarda yaşlılar ve kronik hastalar koronavirüs aşısı olmaya başladı.

Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, Sağlık Bakan Mey Keyle’nin katılımı ile Batı Şeria’nın Ramallah kentinde toplantı düzenledi.

Filistin Tıp Merkezi’nde düzenlenen toplantıda açıklamalar yapan Başbakan Iştiyye, "Halkımızın koronavirüse karşı aşılanmasının başladığını duyurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

AB VE ABD’YE TEŞEKKÜR ETTİ

Önce sağlık çalışanlarının aşılandığını belirten Iştiyye, önceliğin yine kronik rahatsızlığı olanlar ile yaşlılara verildiğini söyleyerek, aşı konusunda kendilerine yardım ettikleri için ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine teşekkür etti.

2 MİLYON DOZ İÇİN SÖZLEŞME YAPILDI

11 bin 600 doz Biontec-Pfizer, 9 bin 600 doz AstraZeneca aşılarının da abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderildiğini, nisan ortasında 279 bin doz aşı almayı beklediklerini ifade etti.

Ayrıca Iştiyye, 2 milyon doz daha aşı satın almak için sözleşmeler yapıldığını da belirtti.

61 BİN 440 AŞI GÖNDERİLDİ

17 Mart tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından 61 bin 440 doz aşı gönderildi. Bu aşıların 37 bin 440 dozu Alman-Amerikan Biontec-Pfizer, 24 bini İngiliz AstraZeneca aşılarıydı.

BAE 60 BİN AŞI HİBE ETTİ

Fetih Hareketi’nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın isteği ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından da 60 bin doz aşı Gazze Şeridi'ne hibe edilmişti.

Filistin'de yaşlılara ve kronik hastalara koronavirüs aşısı yapılmaya başlandı VİDEO