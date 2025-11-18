Filistin’den, İsrail’in Mahmud Abbas’ın tutuklanması çağrısına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Filistin Dışişleri Bakanlığından, İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için yaptığı açıklamaya tepki geldi.

"AÇIK BİR SUİKAST VE SALDIRI ÇAĞRISI"

Yapılan açıklamada ifadeleri "açık bir suikast ve saldırı çağrısı" olarak nitelendirerek "en sert şekilde" kınadı.

Bakanlık, bu söylemlerin İsrail'de "soykırım, zorla yerinden etme ve hukuksuzluğu yasallaştırma" eğiliminin parçası olduğunu belirtti.

Açıklamada, uluslararası topluma İsrail hükümetinin sorumluluğunu ortaya koyacak mekanizmaları işletme ve "devlet düzeyinde giderek artan başıboşluğun durdurulması" çağrısı yapıldı.

BEN-GVİR’DEN FİLİSTİN YÖNETİMİNE YÖNELİK TEHDİT DOLU AÇIKLAMALAR

Bakanlık ayrıca, terör ve öldürme çağrılarını siyaset aracı haline getiren söylemlerin, uluslararası hukuk düzenini tehdit eden tehlikeli bir gidişata işaret ettiğini vurguladı.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ABD'nin Gazze Şeridi'ne ilişkin tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) onaylanması halinde Filistin Yönetimi yetkililerine "hedefli suikast" ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gözaltına alınması tehdidinde bulunmuştu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi'nde liderliğini yaptığı Yahudi Gücü Partisi'nin grup toplantısında konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslenerek ABD'nin BMGK'ya sunduğu Gazze'ye ilişkin tasarının onaylanması halinde Filistin Yönetimi liderlerinin "hedefli suikastlerle" öldürülmesi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tutuklanmasını istemişti.