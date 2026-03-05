Donald Trump: Benzin fiyatları yükselirse yükselir, önceliğimiz İran

Körfez'deki gerginlik petrolün ateşini harlıyor...

Benzin fiyatlarındaki artışa ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, “Bununla ilgili hiçbir endişem yok. Bu iş bittiğinde fiyatlar çok hızlı düşecek. Yükselirse de yükselir ama bu mesele benzin fiyatlarının biraz artmasından çok daha önemli” ifadelerini kullandı.

PETROL FİYATLARI KONUSUNDA DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE

Donald Trump’ın bu açıklamaları, son dönemde enerji fiyatları konusunda kullandığı söylemde değişiklik olarak yorumlandı. Trump, geçen ay yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında benzin fiyatlarındaki düşüşü övmüş, ABD’nin İran’a yönelik hava saldırılarını başlatmasından saatler önce de Teksas’ta enerji temalı bir miting düzenlemişti.

Siyasi analistler, benzin fiyatlarında kalıcı bir artışın kasım ayında yapılacak ve ABD Kongresi’nin kontrolünün belirleneceği ara seçimlerde Cumhuriyetçilere zarar verebileceğini belirtiyor. Yüksek yaşam maliyetleri nedeniyle seçmen memnuniyetsizliğinin zaten arttığına dikkat çekiliyor.

UZMANLAR SAVAŞIN UZAYACAĞINI DÜŞÜNÜYOR

Trump, İran’a yönelik savaşın dört ila beş hafta sürebileceğini öngörse de siyasi ve askeri uzmanlar bu takvimi gerçekçi bulmuyor. Uzmanlar, savaş bölgeye yayılmaya devam ederken Washington yönetiminin savaşın nihai hedefini henüz net biçimde ortaya koymadığını ifade ediyor.

Trump, dünyanın en büyük acil ham petrol stoklarından biri olan Stratejik Petrol Rezervi’ni kullanmayı düşünmediğini de belirtti. Ayrıca İran yakınındaki petrol sevkiyatları için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın açık kalacağından emin olduğunu söyledi.

TRUMP FİYATLARIN ÇOK FAZLA YÜKSELMEDİĞİNİ SAVUNUYOR

Küresel petrol fiyatları, 28 Şubat cumartesi günü başlayan saldırıların Orta Doğu’daki arzı etkilemesi nedeniyle yüzde 16 yükseldi.

ABD’de benzin fiyatlarının ulusal ortalaması ise yakıt fiyatlarını takip eden seyahat kuruluşu AAA verilerine göre geçen haftaya kıyasla galon başına 27 sent artarak 3,25 dolara çıktı.

Mevcut ortalama, geçen yılın aynı dönemine göre 15 sent daha yüksek seviyede bulunuyor.

Trump ise fiyatların “çok fazla yükselmediğini” savundu.

BEYAZ SARAY'IN BEKLENTİSİ SAVAŞIN UZAMAMASI

Beyaz Saray yönetimi, İran’la yaşanan savaşın ve bunun benzin fiyatlarına yansıyan etkisinin kısa süreli olacağı görüşünde. Konuya yakın kaynaklara göre, Beyaz Saray enerji danışmanları yakıt piyasalarındaki ilk fiyat artışının beklenenden daha sınırlı olduğunu belirterek yönetimi sabırlı olmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio hafta başında yönetimin artan enerji fiyatlarıyla mücadele için bir dizi önlem üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ancak şu ana kadar açıklanan tek plan, petrol tankerleri için ABD destekli risk sigortası sağlanması ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde olası deniz eskortu verilmesi oldu.

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson gibi Cumhuriyetçi Kongre liderleri de benzin fiyatlarındaki artışa ilişkin endişeleri küçümseyen açıklamalar yaptı.

Cumhuriyetçi Parti’nin ara seçim stratejisinde ise ekonomik başarıların ön plana çıkarılması planlanıyor.