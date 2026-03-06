Ensonhaber ekibi Tel Aviv'den aktarıyor: İran’dan İsrail'e yeni hava saldırısı

Orta Doğu'da füze sesleri yine gecenin sessizliğini parçalıyor...

ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırının 6. gecesinde İran'ın misillemelerinin yeni dalgası başladı.

5 Mart'ı 6 Mart'a bağlayan gece yarısı İran'ın füzeleri yine Tel Aviv semalarında belirdi.

SAVAŞIN ORTASINDAN CANLI AKTARIYORUZ

Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal ve Ensonhaber Yazarı Adem Metan, 4 Mart'ta Orta Doğu'daki savaşın en hararetli bölgesine, Tel Aviv'e gitti.

Ünal ve Metan, İran tarafından İsrail'e başlatılan yeni füze saldırısını Tel Aviv'den canlı olarak aktarıyor.

Gündüz saatlerinde, telefonlara gelen bildirimlerle Tel Aviv'in adeta hayalet şehre döndüğünü ve İsraillilerin sığınaklara akın ettiğini anlatan Ünal, gece saatlerinde başlayan İran saldırı ile yine sirenlerin devreye girdiğini belirtti.

Fırlatılan füzelerden özellikle çok başlıklı olan, geceyi adeta gündüze çevirdi.

Füzelerin isabet aldığı yerlerde yangın çıktı.

PATLAMA SESLERİ YAYINA YANSIDI

Saldırı anları kayıt altına alan Ensonahber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal, sirenlerin çalmaya başlamasıyla kayda girdi.

İlk füze dalgasında Demir Kubbe'nin devreye girdiğini aktaran Ünal, takiben gelen diğer dalga füzelerde ise sistemin füzeleri engellemede başarısız olduğunu ve İran füzelerinin Tel Aviv'in bazı noktalarına isabet ettiğini aktardı.

Yaşanan temas anlarında meydana gelen patlama sesleri de kayda yansıdı.

Füzelerden birinin de İsrail açıklarında denize düştüğü Ünal'ın aktardığı bilgiler arasında.

Yaşanan kaos ortamı nedeniyle Tel Aviv'deki korku iklimine de tanık olan Ünal, insanların siren sesleriyle sığınaklara indiğini söyledi.