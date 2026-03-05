Türkiye Kupası'nda çeyrek finalistler netleşti

Türkiye Kupası'nda 8'er takımın mücadele ettiği A, B ve C Grubu'nda oynanan 4'er maçın ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Gruplarını ilk 2'de tamamlayan ekipler ile en iyi 2 grup üçüncüsü adını son 8'e yazdırdı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ SERİ BAŞI OLACAK

A Grubu'nda Galatasaray ile Trabzonspor, B Grubu'nda Samsunspor ile Konyaspor ve C Grubu'nda Beşiktaş ile Fenerbahçe, ilk iki sırada yer alarak çeyrek finale yükseldi.

B Grubu'ndan Gençlerbirliği ile A Grubu'ndan Alanyaspor, en iyi 2 grup üçüncüsü olarak son 8 bileti aldı.

GALATASARAY İLE FENERBAHÇE EŞLEŞEBİLİR

Çeyrek finalistlerin belli olmasıyla Galatasaray ile Fenerbahçe'nin eşleşme olasılığı da ortaya çıktı.

Eşleşme durumunda derbi, Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Galatasaray ile Fenerbahçe, çeyrek finalde rakip olursa aynı hafta hem lig hem de kupada dev derbi yaşanacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, aynı grupta olduğu için eşleşemeyecek.

Seri başı takımlar

- Galatasaray

- Samsunspor

- Konyaspor

- Beşiktaş

Seri başı olmayan takımlar

- Trabzonspor

- Alanyaspor

- Gençlerbirliği

- Fenerbahçe

TEK MAÇ ELEME SİSTEMİ

Gruplarını ilk sırada bitiren Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş ile en iyi grup ikincisi Konyaspor, çeyrek finalde seri başı olma hakkı elde etti.

Çeyrek final müsabakaları tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların sahasında oynanacak.

Grup aşamasında birbirleriyle karşılaşan ekipler çeyrek finalde eşleşemeyecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 21, 22 ve 23 Nisan'da yapılacak.